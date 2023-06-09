Объявлен победитель третьего этапа международного велопробега "Əziz Şuşa"

Завершился третий этап международной велогонки "Əziz Şuşa", приуроченной к 100-летнему юбилею со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и организованной министерством молодежи и спорта и Федерацией велосипедного спорта Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, третий этап стартовал перед зданием исполнительной власти Габалы и завершился перед зданием исполнительной власти Гянджи.

Спортсмены преодолели 170 км по маршруту Габала - Гянджа. Быстрее всех достиг пункта назначения спортсмен из Бельгии Яри Верстраетен. Второе место занял член сборной Румынии Михнеа-Александру Харасим, третье - казахстанец Антон Кузьмин.

После первых двух туров в общем зачете лидирует итальянский спортсмен Эмануэле Ансолини.

Отметим, что победителем второго этапа велотура среди мужчин в элитной возрастной категории стал член нидерландского клуба "Universe Cycling Team" Люк Шурманс. Второе место занял член сборной Болгарии Николай Генов, третье - представитель китайского клуба "China Glory Continental" Жюльен Трарие.