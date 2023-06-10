Стало известно меню финала Лиги чемпионов

Стало известно, чем смогут перекусить болельщики на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА между "Манчестер Сити" и миланским "Интером".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в качестве основных блюд гостям финала Лиги чемпионов - 2023 будут доступны гамбургеры, фрикадельки, сэндвичи, хот-доги и жареные колбаски. Каждая позиция оценивается в €10.

За €5 можно будет приобрести шоколад, мороженое, печенье, пирожные и лепешки.

Прохладительные напитки, чай, кофе и снеки стоят €4.

Напомним, что игра "Манчестер Сити" - "Интер" состоится 10 июня. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.

В случае победы "Манчестер Сити", британская команда оформит требл. Если же победят миланцы, то смогут прибавить трофей за победу в Лиге чемпионов к Кубку Италии.