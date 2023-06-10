Азербайджан будет представлен в соревнованиях по художественной гимнастике на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады в Берлине

В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась контрольная тренировка азербайджанской спортсменки Специальной Олимпиады по художественной гимнастике Мехрибан Тагиевой, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Мехрибан Тагиева представит нашу страну на соревнованиях по художественной гимнастике на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады в Берлине (Германия).

В ходе тренировки Мехрибан Тагиева продемонстрировала упражнения с четырьмя гимнастическими предметами - обручем, мячом, булавами и лентой.

Как рассказала представителям СМИ тренер Мехрибан Тагиевой - Сабина Мамедова, 16-летняя спортсменка занимается художественной гимнастикой шесть месяцев.

"С 17 по 25 июня в Берлине пройдут Всемирные летние игры Специальной Олимпиады. Мехрибан Тагиева впервые в истории азербайджанской гимнастики представит нашу страну на этих соревнованиях. Вначале она занималась у нас общей физической подготовкой, потом мы приняли решение подготовить ее к соревнованиям Специальной Олимпиады. На соревнованиях спортсменка выступит по отдельным видам и в многоборье", - сказала она.

По словам Сабины Мамедовой, c 2017 года в нашей стране проводятся занятия гимнастикой по программе Специальной Олимпиады.

Мама Мехрибан Тагиевой - Хатира Тагиева выразила надежду, что ее дочь успешно выступит на Всемирных летних играх Специальной Олимпиады в Берлине.

"Художественная гимнастика играет большую роль в жизни моей дочери. Мехрибан долгое время занималась легкой атлетикой, потом получила предложение заниматься художественной гимнастикой, что сейчас делает с большим удовольствием. Выражаю признательность Федерации гимнастики Азербайджана за эту возможность", - подчеркнула Хатира Тагиева.

Отметим, что Специальная Олимпиада - всемирное движение, занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и проведением соревнований для лиц с интеллектуальными нарушениями.