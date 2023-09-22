Международный турнир "Grace of Nature" подарил мне яркие и незабываемые эмоции

Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature" в Нахчыване подарил мне яркие и незабываемые эмоции.

Как передает Day.Az, об этом сказала в пятницу Trend участница турнира, юная гимнастка Бану Алиева.

"Сегодняшний день прошел очень успешно, я завоевала золотую медаль. Выступление прошло хорошо, мне понравился зал Нахчыванского Олимпийского спортивного комплекса, он комфортный и просторный. До старта мы успели провести тренировку на месте, отработать некоторые элементы композиции", - сказала юная гимнастка, занявшая первое место в программе без предмета среди гимнасток 2014 года рождения (группа C).

Спортсменка, представляющая Дворец водных видов спорта, подчеркнула, что в восторге от города Нахчыван.

"Город очень красивый, чистый, просторный. Признаюсь, мне хочется погостить тут подольше", - добавила она.

Отметим, что Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проходит в Нахчыване 21-22 сентября.

В соревнованиях, проходящих по четырем возрастным категориям, участвуют около 250 гимнасток, представляющие команды Азербайджана и Казахстана. В турнире участвуют гимнастки из 20 клубов Баку и регионов Азербайджана (Нахчыван, Гянджа, Агдаш, Мингячевир, Огуз, Гах, Шамкир и Загатала).

Соревнования проходят в Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе.