Хэмилтон покинул свою команду

Команда "Формулы-1" Mercedes объявила об уходе британского пилота Льюиса Хэмилтона по окончании нынешнего сезона.

Об этом сообщается на сайте команды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это место, где я вырос, так что решение уйти было одним из сложнейших, что мне приходилось когда-либо принимать. Но сейчас для меня правильный момент, чтобы сделать этот шаг, и я предвкушаю новый вызов", - заявил Хэмилтон.

О подписании долгосрочного контракта с британцем в 2025 году на официальном сайте сообщила другая команда "Формулы-1" - Ferrari. "Рады сообщить о том, что Хэмилтон присоединится к нашей команде", - говорится в заявлении.

Британский пилот представляет Mercedes с 2013 года, в составе команды он шесть раз становился чемпионом "Формулы-1". Еще один титул был завоеван британцем вместе с McLaren.

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