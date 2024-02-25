Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о будущем защитника Рональда Араухо в команде. Испанский специалист считает, что каталонцам не следует расставаться с уругвайским футболистом, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Для меня тут нет никаких сомнений. Араухо - это настоящее и будущее "Барселоны". Он уже один из капитанов команды и лидер раздевалки. Фундаментальный футболист для будущего клуба", - цитирует Хави Barca Blaugranes.

Араухо перешёл в "Барселону" из "Барселоны Б" в октябре 2020 года. Контракт игрока с клубом на данный момент рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает уругвайского защитника в € 70 млн.

24-летний Рональд Араухо оказался в системе каталонцев в 2018 году.

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