https://news.day.az/sport/1648481.html Азербайджанский гимнаст вышел в финал Кубка мира
Азербайджанский гимнаст вышел в финал Кубка мира
Член сборной Азербайджана по мужской гимнастике Расул Ахмедзаде вышел в финал Кубка мира серии Challenge, который проходит в городе Анталья (Турция), сообщили в воскресенья Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.
Расул Ахмедзаде вышел в финал Кубка мира серии Challenge по спортивной гимнастике в программе упражнения на параллельных брусьях.
Отметим, Кубок мира серии Challenge в Анталье проходит с 29 по 31 марта.
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