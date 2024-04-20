Кубок мира в Баку: Дарья Варфоломеев заняла первое место в индивидуальном многоборье

Гимнастка из Германии Дарья Варфоломеев с результатом 138.150 балла заняла первое место на Кубке мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Вторую позицию заняла Эльвира Краснобаева из Болгарии, ее результат в индивидуальном многоборье составил 134.950 балла. На третьем месте с результатом 130.700 балла расположилась София Раффаэли, представляющая Италию.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова в многоборье заняла 8 позицию (125.850 балла), а Камилла Сеидзаде - 23 место (118.450 балла).

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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