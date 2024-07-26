Глава Федерации дзюдо Франции упрекнул оргкомитет Олимпиады в плохом состоянии арены

Арена "Марсово поле" не готова к проведению первых соревнований на Олимпийских играх в Париже. Такое мнение AFP высказал глава Федерации дзюдо Франции Стефан Номис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Олимпийский турнир по дзюдо стартует 27 июля.

"Ковры, которые были слишком упругими, пришлось менять в последнюю минуту, - сказал Номис. - Это исправлено, но одна из самых больших проблем - это уборка, потому что везде пыль. Здесь слишком много пыли, а наши дзюдоисты сражаются босиком и в кимоно. Пыли поступает слишком много, мы должны найти способ, чтобы к субботе в комнаты попадало меньше пыли. Арена должна быть готова к первым боям, запланированным на субботу".

Номис упрекнул оргкомитет Олимпиады в плохой подготовке арены к проведению соревнований. "Они с самого начала обходились без нас, и вот последние 15 дней они зовут нас на помощь, - сказал он. - Мы назначили для этого большую команду, чтобы помочь им. Международная федерация увидела, что критерии не соответствуют требованиям Олимпийских игр, они оказывают небольшое давление на всех, чтобы это работало лучше и чтобы это больше соответствовало стандартам мирового дзюдо, а также французского дзюдо".

Номис также выразил сожаление из-за отсутствии сотрудничества между местной федерацией дзюдо и оргкомитетом Игр.

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