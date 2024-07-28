На Олимпиаде отменили тренировочный заплыв триатлонистов из-за грязной воды в Сене

Тренировочный заплыв триатлонистов, запланированный на воскресенье, отменен из-за плохого качества воды в Сене. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета Олимпиады, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти приняли совместное решение отменить часть ознакомительного мероприятия по триатлону, поскольку уровень воды не дает достаточных гарантий", - говорится в сообщении.

Организаторы уверены, что соревнования, запланированные на 30 и 31 июля, будут проведены в срок.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!