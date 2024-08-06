На Олимпиаде отменили тренировку по плаванию из-за загрязнения воды в Сене

Тренировка пловцов в Сене перед олимпийскими соревнованиями была отменена из-за непригодности воды в реке. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на организаторов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эта тренировка стала пятой отмененной в период Олимпиады в Париже. Ранее организаторы четыре раза отменяли тренировки в Сене перед соревнованиями триатлонистов из-за неудовлетворительного состояния воды в реке.

Соревнования по плаванию на открытой воде должны пройти с 8 по 9 августа.

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