https://news.day.az/sport/1680076.html На Олимпиаде отменили тренировку по плаванию из-за загрязнения воды в Сене
На Олимпиаде отменили тренировку по плаванию из-за загрязнения воды в Сене
Тренировка пловцов в Сене перед олимпийскими соревнованиями была отменена из-за непригодности воды в реке. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на организаторов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эта тренировка стала пятой отмененной в период Олимпиады в Париже. Ранее организаторы четыре раза отменяли тренировки в Сене перед соревнованиями триатлонистов из-за неудовлетворительного состояния воды в реке.
Соревнования по плаванию на открытой воде должны пройти с 8 по 9 августа.
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