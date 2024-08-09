Во Франции задержали олимпийского спортсмена

Французская полиция задержала борца из олимпийской сборной Египта по подозрению в сексуальном насилии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Le Parisien.

Отмечается, что прокуратура Парижа начала расследование. Борец обвиняется в домогательствах к женщине в одном из кафе Парижа, во время инцидента он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Агентство Reuters сообщило, что арестованным спортсменом стал Мохамед Эльсайед. 26-летний спортсмен завершил выступление на Олимпиаде в Париже в 1/8 финала.

Также агентство со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Египта сообщило, что спортсмену грозит пожизненная дисквалификация, если обвинения подтвердятся. На Играх в Токио Эльсайед завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 67 кг.

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