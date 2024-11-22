Гонщиков ждет самый холодный Гран-При сезона

Гран-При Лас-Вегаса, который состоится в эти выходные, станет самым холодным этапом чемпионата "Формулы-1" в этом сезоне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, как и в прошлом году, сессии гонок будут проводиться в условиях низких температур из-за позднего времени начала заездов.

По данным портала WeatherOnline, в течение тренировок температура не превысит 12°C, а в день квалификации она может опуститься до 9°C.

Таким образом, квалификация в Лас-Вегасе станет самой холодной в сезоне.

Аналогичная ситуация будет и с самим Гран-При, который пройдет при температуре около 9°C. Однако с увеличением облачности температура может подняться до 11°C.