https://news.day.az/sport/1711819.html Где азербайджанские клубы проведут зимнюю подготовку? Из-за непродолжительности предстоящего зимнего перерыва в Премьер-лиге большинство клубов откажутся от традиционных сборов в Турции. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, последняя игра второго тура Премьер-лиги пройдет 20-22 декабря в рамках 18-го тура. Следующий тур начнется 17 января.
Где азербайджанские клубы проведут зимнюю подготовку?
Из-за непродолжительности предстоящего зимнего перерыва в Премьер-лиге большинство клубов откажутся от традиционных сборов в Турции.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, последняя игра второго тура Премьер-лиги пройдет 20-22 декабря в рамках 18-го тура. Следующий тур начнется 17 января.
Поэтому ожидается, что большинство команд не поедут за границу и будут готовиться в столице.
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