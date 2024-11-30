Где азербайджанские клубы проведут зимнюю подготовку?

Из-за непродолжительности предстоящего зимнего перерыва в Премьер-лиге большинство клубов откажутся от традиционных сборов в Турции.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, последняя игра второго тура Премьер-лиги пройдет 20-22 декабря в рамках 18-го тура. Следующий тур начнется 17 января.

Поэтому ожидается, что большинство команд не поедут за границу и будут готовиться в столице.