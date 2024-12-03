Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился со спортсменами, успешно выступившими на международных соревнованиях за последние три месяца.

Как сообщает İdman.biz, во встрече в Азербайджанской академии спорта также приняли участие представители федераций и тренеры.

Сначала министр Фарид Гаибов вручил соответствующие удостоверения и нагрудные знаки некоторым специалистам и спортсменам, удостоенным звания заслуженного тренера и степени мастера спорта.

Затем был показан видеоролик, отражающий выступления спортсменов, представлявших страну на престижных международных соревнованиях.

Приветствуя участников мероприятия, министр Фарид Гаибов поздравил спортсменов с успешными выступлениями. Подчеркнув, что такие встречи стали доброй традицией, он высоко оценил тот факт, что среди спортсменов, удостоенных звания мастера спорта, много представителей молодежи.

Спортсмены, представлявшие страну на международных турнирах по пулевой стрельбе, гимнастике, настольному теннису, велоспорту, фехтованию, дзюдо, тяжелой атлетике, боксу, гребле на каноэ и академической гребле, борьбе, пляжному волейболу, савату, карате, кикбоксингу, грэпплингу, самбо, ММА, армрестлингу и другим видам спорта, рассказали о соревнованиях, в которых они приняли участие, и достигнутых результатах. Тренеры сборных рассказали о процессе подготовки и успехах спортсменов.

В мероприятии также принял участие начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов.