"Хочу попасть в сборную"

"Из-за проблем со здоровьем я рано ушел из спорта. Но теперь эти проблемы решены".

Об этом İdman.biz сообщил бывший борец вольного стиля сборной Азербайджана Мурад Сулейманов (86 кг).

27-летний борец, ушедший из этого вида спорта в 2019 году, возобновил карьеру. Он примет участие в чемпионате Азербайджана, который стартует 24 декабря.

Сулейманов рассказал, что решил возобновить карьеру, потому что очень любит борьбу:

"Мои друзья и знакомые хотели, чтобы я вернулся снова. После этого я потихоньку вернулся в зал, где тренировался, и увидел, что у меня снова получится бороться. Тренируюсь уже год".

Сулейманов, завоевавший серебряную медаль на чемпионате Европы, проходившем в Сербии в 2017 году, мечтает снова развевать азербайджанский флаг на больших аренах:

"Я хочу бороться на чемпионатах Европы и мира. Моя подготовка идет очень хорошо. В Гяндже есть некоторая проблема с поиском спарринг-соперника. Это также связано с весом. Но это меня не остановит. Я хочу попасть в национальную сборную. Моя цель на чемпионате Азербайджана - золотая медаль. Поскольку я не знаю большинства борцов в своей весовой категории, могу сказать, что каждый будет моим конкурентом".

Отметим, что 26-27 декабря на чемпионате Азербайджана пройдут соревнования по вольной борьбе.