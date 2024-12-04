"Хочу попасть в сборную" - борец, который возвращается на ковер спустя 5 лет
"Из-за проблем со здоровьем я рано ушел из спорта. Но теперь эти проблемы решены".
Об этом İdman.biz сообщил бывший борец вольного стиля сборной Азербайджана Мурад Сулейманов (86 кг).
27-летний борец, ушедший из этого вида спорта в 2019 году, возобновил карьеру. Он примет участие в чемпионате Азербайджана, который стартует 24 декабря.
Сулейманов рассказал, что решил возобновить карьеру, потому что очень любит борьбу:
"Мои друзья и знакомые хотели, чтобы я вернулся снова. После этого я потихоньку вернулся в зал, где тренировался, и увидел, что у меня снова получится бороться. Тренируюсь уже год".
Сулейманов, завоевавший серебряную медаль на чемпионате Европы, проходившем в Сербии в 2017 году, мечтает снова развевать азербайджанский флаг на больших аренах:
"Я хочу бороться на чемпионатах Европы и мира. Моя подготовка идет очень хорошо. В Гяндже есть некоторая проблема с поиском спарринг-соперника. Это также связано с весом. Но это меня не остановит. Я хочу попасть в национальную сборную. Моя цель на чемпионате Азербайджана - золотая медаль. Поскольку я не знаю большинства борцов в своей весовой категории, могу сказать, что каждый будет моим конкурентом".
Отметим, что 26-27 декабря на чемпионате Азербайджана пройдут соревнования по вольной борьбе.
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