Десятый тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу

Объявлен график игр десятого тура чемпионата Азербайджана по мини-футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матчи тура будут проходить в два дня.

11 декабря состоятся три игры, а 12 декабря - четыре.

Отметим, что после девяти туров чемпионата команду "Бирбаша Баку" возглавляет турнирную таблицу, имея 27 очков.