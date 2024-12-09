https://news.day.az/sport/1713813.html Десятый тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу - График Объявлен график игр десятого тура чемпионата Азербайджана по мини-футболу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матчи тура будут проходить в два дня. 11 декабря состоятся три игры, а 12 декабря - четыре. Отметим, что после девяти туров чемпионата команду "Бирбаша Баку" возглавляет турнирную таблицу, имея 27 очков.
Десятый тур чемпионата Азербайджана по мини-футболу - График
Объявлен график игр десятого тура чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матчи тура будут проходить в два дня.
11 декабря состоятся три игры, а 12 декабря - четыре.
Отметим, что после девяти туров чемпионата команду "Бирбаша Баку" возглавляет турнирную таблицу, имея 27 очков.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре