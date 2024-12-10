Нападающий "Сумгайыта" Кямран Гулиев дал интервью сайту Futbоlxeber.аz.

Как сообщает İdman.biz, он забил в матче с "Нефтчи".

- В 16-м туре Премьер-лиги Азербайджана вы одержали победу со счетом 2:0 над "Нефтчи". Как бы вы прокомментировали победу?

- Всегда было сложно играть против "Нефтчи". Потому что это один из наших исторических клубов. Это наш флагман. Мы очень рады, что победили благодаря огромной поддержке наших болельщиков. Болельщики действительно были 12-м игроком.

- Насколько важна была для "Сумгайыта" победа в последней домашней игре в году?

- Нам нет разницы. Готовимся ко всем играм одинаково. Были очень рады, что порадовали наших болельщиков в последней домашней игре в этом году.

- Каково забить "Нефтчи"?

- Я всегда радуюсь, когда забиваю, не только в ворота "Нефтчи". Потому что я нападающий. Когда забил гол "Нефтчи", то был рад не вдвойне, а втройне.

- Вы отличились третий раз в сезоне. Интересно, что хоть вы и хорошо играете, но забиваете раз в пять туров. С чем это связано?

- В начале сезона у меня было не так много шансов. Причина в этом. Чем больше игрок играет, тем больше уверенности в себе он приобретает. Я делаю все возможное, чтобы быть полезным своей команде. Забил я или нет, главное - победа нашей команды.

- Фактор Самира Абасова повысил вашу мотивацию в матче с "Нефтчи"?

- Не могу сказать насчет ребят, но для меня этот момент сыграл роль. Потому что он не доверял мне во время работы в "Сумгайыте". Я был очень рад выйти и забить. Думаю, я проявил себя.

- Впереди две выездные игры. Каковы ваши ожидания от матчей с "Карабахом" и "Кяпазом"?

- Пока два дня отдыхаем. Отдохнем, после возвращения к тренировкам подумаем о предстоящих матчах. В любом случае мы выйдем на поле ради победы.

- Как думаете, если будете продолжать так же, сможем ли скоро увидеть вас в сборной?

- Защищать честь своей сборной - мечта каждого футболиста. Это одно из моих самых больших желаний. Это самая последняя ступень. Мне бы хотелось подняться на нее и остаться там.