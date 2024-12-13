"Араз-Нахчыван" утратил былую силу

Вратарь сборной Азербайджана по футзалу Ровшан Гусейнли дал интервью Report.

Как сообщает İdman.biz, он оценил шансы национальной сборной в матче со Швецией в отборочном цикле ЕВРО-2026 и рассказал о текущем состоянии команды. 33-летний вратарь прокомментировал свое выступление за "Астану" в Казахстане. Он также поделился своими мыслями об азербайджанской Высшей лиге.

- Как вы оцениваете шансы нашей сборной в матче со Швецией?

- Мы ранее играли со Швецией. Разница может быть только в составе. Два дня назад они проиграли Греции. Мы играем на своем поле. Постараемся воспользоваться этим фактором и заработать необходимые очки.

- Может ли поражение Швеции от Греции придать команде самоуспокоенности?

- Нет, учитывая наш нынешний состав, ни одна игра не может внушить нам самоуспокоенности. Мы выйдем на поле ради максимального результата. Шансы 50/50. Кто будет осторожнее и воспользуется голевыми моментами, тот и победит.

- Помимо Швеции в группу также входят Хорватия и Греция. Есть ли у вас подробная информация об этих конкурентах?

- Конечно, у нас есть информация. Почти каждый цикл мы встречаемся со сборной Хорватии. У нас есть обширная информация об этой команде. Главный тренер Виталий Борисов также располагает информацией о сборной Швеции. Потому что в Лиге чемпионов УЕФА "Араз-Нахчыван" встречался со шведским клубом "Уддевалла". Сборная Швеции почти полностью состоит из членов этой команды. Мы также часто сталкивались с Грецией. На данный момент фаворитом группы считается Хорватия. Мы продолжаем регулярно следить за ситуацией. Чемпионат Греции в последние годы развивается. Нынешняя национальная сборная отличается от предыдущей.

- Как вы оцениваете наши шансы на выход из группы?

- Об этом можно говорить от игры к игре. Хорватия - это уже не та команда, которую мы видели в последнее время. Предыдущая сборная была сильнее. Греция и Швеция также развиваются. В команде произошли изменения. Вот почему об этом трудно говорить. В целом шансы равны. Тот, кто будет более внимателен, пройдет в следующий раунд.

- Вы не принимали участия в предыдущих сборах и присоединились к сборной после длительного перерыва. Что вы думаете о текущем составе?

- Да, на предыдущих сборах я не смог присоединиться к сборной из-за проблем с документами. Тренировался с командой три дня. Знал большинство ребят, просто мы не тренировались вместе. Сейчас мы выполняем упражнения, направленные на развитие силы. Это перспективные молодые игроки в мини-футбол. У них мало международного опыта. Мы можем увидеть неожиданные ошибки или хорошую игру. Но у них есть потенциал, и к ним нужно серьезно и должным образом подготовиться. Таким образом, мы можем добиться хороших результатов.

- Каково физическое состояние команды?

- Клубы несут ответственность за физическое состояние игроков. Сезон продолжается уже четыре месяца, и игроки в мини-футбол, включая меня, прошли этот процесс в своих клубах. Мы всегда должны приезжать в сборную готовыми. Информацию по этому вопросу может предоставить главный тренер. В игре мы увидим нашу физическую подготовку.

- Считаете ли вы себя физически готовым?

- Вы знаете, что каждый тур чемпионата Казахстана состоит из двух игр. Мы играем игры подряд. Осталось уже восемь туров. "Астана" провела учебно-тренировочные сборы в Азербайджане. Президент нашего клуба тоже азербайджанец. Я принимал участие в тренировках и почти во всех последних играх. Да, я сейчас устал. Провел день в дороге, а затем присоединился к команде. До игры есть время, я восстановлюсь и окажу необходимую помощь.

- Как продвигается ваша карьера в Казахстане? Каково текущее состояние вашей команды?

- Я продолжаю в том же духе, неуклонно, как и начал. Осталось восемь туров. У нас две победы, три ничьи и три поражения. В настоящее время перерыв в связи с матчами национальной сборной. После перерыва состоятся матчи Кубка Казахстана. Впереди у нас еще много игр.

- Как вы оцениваете потенциал "Астаны" в достижении поставленных целей в этом сезоне?

- Результаты команды за последние 3-4 года не очень удовлетворительны. По этой причине руководство поставило перед собой первоочередную цель - выход в плей-офф. "Астана" практически перестроена. Из предыдущего состава не осталось ни одного игрока. Процесс формирования команды продолжается. Есть молодые потенциальные игроки в мини-футбол. В "Астане" играет Хади Ахмади, который выступал за нашу сборную. Также приглашены несколько опытных футзалистов. В отличие от начала сезона, наши результаты в последних четырех турах очень хорошие.

- Думаете ли вы вернуться в какую-нибудь азербайджанскую команду или намерены продолжить карьеру в Казахстане или другой стране?

- На данный момент у меня действует контракт с "Астаной" до конца сезона. Мы сосредоточены на наших играх в чемпионате Казахстана. Если будут предложения не только из Казахстана, но и других стран или Азербайджана, я сделаю все возможное. Сейчас думаю в первую очередь об играх национальной сборной, а потом уже об "Астане".

- В чемпионате Азербайджана осталось шесть туров. Что вы думаете о Высшей лиге нашей страны? У вас есть возможность смотреть игры?

- Я смотрю игры. Небольшое количество команд и конкуренция в чемпионате создают большие трудности.

- Что вы можете сказать о положении последнего чемпиона страны "Араз-Нахчыван"? Команда далека от прежнего уровня...

- Это хорошо видно. Реальность такова, что "Араз-Нахчыван" утратил былую силу. Я думаю, что игроки, тренерский состав и руководство это тоже понимают. Будут предприняты правильные шаги для защиты чемпионского титула.

- Насколько реально, что "Араз-Нахчыван" станет чемпионом в этом сезоне?

- На данный момент "Баку Файр" опережает соперника на одно очко и является лидером чемпионата. Но впереди нас ждут большие игры. "Баку Файр" проведет игру против "Нефтчи". Основная борьба развернется между тремя командами - "Баку Файр", "Араз-Нахчыван" "Нефтчи". Команды могут потерять очки. В целом я оцениваю шансы одинаково. Но "Баку Файр" и "Араз-Нахчыван" - более вероятные кандидаты на чемпионство. Потому что один из ведущих игроков клуба "Нефтчи" Иса Атаев выбыл из строя и не сможет играть еще долгое время. Это также большая потеря для команды. Многое также зависит от того, насколько команды усилят свои составы в зимнее трансферное окно.

- Что вы думаете о легионерах, выступающих в чемпионате Азербайджана?

- Было бы неправильно высказывать мнение о моих коллегах, поскольку я сам игрок. Многое зависит от того, как тренеры подготовят команду. Поскольку я уже три года играю в чемпионате Казахстана, для меня нет разницы, местный я или иностранец. Все зависит от подготовки. В любом случае, какой-нибудь местный или иностранный игрок может подготовиться и выступить лучше.