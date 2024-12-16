Победный тур азербайджанских шахматисток в Испании

Азербайджанские шахматистки продолжают участие в международном турнире, проходящем в Ситжесе (Испания).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в четвертом туре Аян Аллахвердиева одержала победу над Лачаном Вангом (Австралия), Сабина Ибрагимова выиграла у Боба Холлимана (США), а Лала Гусейнова потерпела поражение от Доминго Вальбоны (Испания).

После этого, Аллахвердиева набрала три очка и поднялась на 28-е место, Ибрагимова имеет 2,5 балла и расположилась на 99-й позиции, а Гусейнова заработала только одно очко.