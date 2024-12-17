Азербайджанский шахматист выбыл из группы лидеров в Скопье

Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли выбыл из группы лидеров на международном турнире "Skopje Open" в Скопье (Северная Македония).

Как сообщает İdman.biz, в восьмом туре он сыграл вничью с Мейлисом Анабердыевым (Туркменистан).

Набрав шесть очков, Сафарли обосновался на пятой строчке, отставая от лидеров в лице Момчила Петкова (Болгария) и Виталия Бернадского (Украина) на полбалла.