https://news.day.az/sport/1715904.html Азербайджанский шахматист выбыл из группы лидеров в Скопье Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли выбыл из группы лидеров на международном турнире "Skopje Open" в Скопье (Северная Македония). Как сообщает İdman.biz, в восьмом туре он сыграл вничью с Мейлисом Анабердыевым (Туркменистан).
Азербайджанский шахматист выбыл из группы лидеров в Скопье
Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли выбыл из группы лидеров на международном турнире "Skopje Open" в Скопье (Северная Македония).
Как сообщает İdman.biz, в восьмом туре он сыграл вничью с Мейлисом Анабердыевым (Туркменистан).
Набрав шесть очков, Сафарли обосновался на пятой строчке, отставая от лидеров в лице Момчила Петкова (Болгария) и Виталия Бернадского (Украина) на полбалла.
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