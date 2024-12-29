Азербайджанские шахматисты остались за пределами десятки в Нью-Йорке
В Нью-Йорке завершился чемпионат мира по рапиду.
Как передаетİdman.biz, в последний день в Открытой секции состоялись четыре тура. Азербайджанские шахматисты Магомед Мурадлы и Шахрияр Мамедъяров заняли 12-е и 14-е место. Они набрали по 8,5 очка из 13-ти возможных. На полбалла отстал другой наш гроссмейстер Васиф Дурарбейли, ставший 23-м.
Победу одержал Володар Мурзин (ФИДЕ), завершивший рапид с 10-ю очками, серебро выиграл Александр Грищук (ФИДЕ), опередивший по дополнительным показателям Яна Непомнящего (ФИДЕ) - у обоих по 9,5 балла.
В женском зачете наилучший результат среди наших шахматисток продемонстрировала Гюнай Мамедзаде. Она набрала 6,5 баллов и заняла 23-е место. Такой же результат у Говхар Бейдуллаевой, которая финишировала тридцатой. На полбалла отстали Ханым Баладжаева (38-я) и Гюльнар Мамедова (45-я).
Чемпионкой стала Хампи Конеру (Индия), набравшая 8,5 очка, серебро у Ю Венчжунь (Китай), а бронза у Екатерины Лагно (ФИДЕ), отставших от победительницы на полбалла.
После однодневного перерыва в Нью-Йорке начнется чемпионат мира по блицу.
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