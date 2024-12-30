"Когда приехал сюда, знал историю и величие «Нефтчи»"

"Моя спортивная карьера началась интересно. Потому что в детстве я не играл в футбол, а занимался кикбоксингом".

İdman.biz сообщает, что об этом заявил футболист "Нефтчи" Эдвин Куч.

В интервью клубному телевидению он рассказал, что начал свою спортивную карьеру с кикбоксинга:

"У нашего соседа был клуб кикбоксинга. Сначала я отправился туда. Но потом родители сказали, что кикбоксинг - опасный вид спорта. Я решил начать играть в футбол. Итак, я начал свою футбольную жизнь в городе Роха, где родился. Футбол мне понравился с самой первой тренировки. Так обстоят дела и до сих пор. Я уверен, что это никогда не закончится".

О своей карьере до "Нефтчи" он рассказал следующее:

"В раннем возрасте я покинул родной город и выступал в различных командах. Затем отправился в Боснию и Герцеговину и играл там более четырех лет. И вот я здесь".

Эдвин также озвучил свои мысли о Баку:

"О Баку могу сказать только положительное. Этот клуб, этот город и люди здесь заслуживают добрых слов. Все помогали мне и моей семье. Помогали адаптироваться здесь. Это поистине чудесное чувство. Думаю, я останусь здесь подольше. Я в Баку уже пять месяцев. Нет ничего, что мне не нравится. В чем-то он схож с моей страной. Моя семья со мной согласна. Они очень любят Баку и Азербайджан. Мне не нравится только одна проблема. Это пробки. Наверное, это никому не нравится".

Черногорский полузащитник также ответил на вопрос о том, станут ли его дети футболистами:

"Честно говоря, я не оказывал никакого давления на своих детей с тех пор, как они родились. Я даю им волю. Хочу, чтобы они сами решили, что им нравится. Надеюсь, они заинтересуются спортом. Потому что это полезно для здоровья. Я только поддержу их".

Легионер выразил желание завоевать титул в нашей стране:

"Когда разговаривал со своим менеджером, он сказал, что "Нефтчи" мной интересуется. Это было интересно. Потому что я знал о клубе. В моей стране, в основном, знают "Нефтчи". Они знают, что это самый большой клуб здесь и у него богатая история. Я завоевал титул с "Балкани" и срок моего контракта истек. Хочу выиграть титул и здесь. Иногда в футболе случаются неожиданные результаты. Надеюсь, что вскоре мы вернем "Нефтчи" его успешную эпоху. Мы верим, что принесем "Нефтчи" успех как в азербайджанском футболе, так и в европейских турнирах".

Куч вспомнил время, когда впервые увидел "Нефтчи":

"Я связался с моими соотечественниками, которые находятся здесь. Они говорили мне о клубе только хорошее. Я уже смотрел игру "Нефтчи". Если не ошибаюсь, это был 2015 или 2016 год. "Нефтчи" играл против "Младости" из Подгорицы. Игра в Баку завершилась со счетом 2:2. Я смотрел ответный матч с трибуны. "Младость" забила гол на последних минутах и ​​вышла в следующий раунд. В то время я договорился с "Младостью". После игры подписал контракт с клубом. Знал о "Нефтчи" с тех времен".

Он рассказал о переходе из "Балкани" в "Нефтчи":

"Мне было трудно покинуть "Балкани". Потому что я играл там около шести лет. Я был частью исторических сезонов клуба. Я и мои товарищи по команде добились больших успехов с новым составом. Я был капитаном команды. Но в футболе иногда такое случается. Я искал новые вызовы. Моим желанием было добиться больших успехов с "Нефтчи" в будущем. У каждой лиги свой уникальный футбольный менталитет. Для меня главное - быстро адаптироваться к стране, клубу, людям, общим футбольным традициям и чувствовать себя более комфортно на поле. "Нефтчи" - действительно большой клуб в моей карьере. Конечно, здесь мне нужно только побеждать. Это нормально, ведь мы - топ-клуб. Цели высоки. Мы достигнем этих целей в будущем. Не вижу никакой разницы между лигами, в которых играл, и чемпионатом Азербайджана. Хочу выиграть здесь те же титулы, которые завоевал со своей последней командой, "Балкани".

Эдвин также похвалил главного тренера Самира Абасова:

"У каждого тренера свой план, свои идеи. Но Самир Абасов - очень интересный главный тренер. У него много футбольных знаний и энергии. И это неспроста. Футболистом он играл за эту команду. Он хорошо знает клуб и игроков. Это очень важно на пути к завоеванию титула. Я уверен, что после зимнего перерыва команда ментально обновится и мы станем лучше. Я лучший друг Филиппа Озобича. Потому что мы говорим почти на одном языке. Он мне очень помогает. В целом, все в команде дружелюбны. У меня со всеми хорошие отношения.

Вы не можете себе представить, как усердно мы все работаем. Мы помогаем друг другу и хотим вернуться на лидирующие позиции. По мере улучшения результатов станет легче. На данный момент трудно что-либо сказать. Это футбол. Иногда бывают неожиданные результаты. Футбол - это часть жизни. В "Балкани" было по-другому. Давление было не на таком уровне. Нам было легче побеждать. Когда приехал сюда, знал историю и величие "Нефтчи". Понимаю, что здесь нужно бороться только за титул каждый сезон. Не только я, все, кто сюда приходил, знали то же самое. Иногда мы допускали ошибки в игре, и исправить их было невозможно. Нам нужно работать усерднее и сохранять позитивный настрой, чтобы улучшить ситуацию и спасти сезон".

Куч также затронул тему болельщиков:

"Когда приехал сюда, поблагодарил болельщиков, давая интервью телеканалу. Потому что они великолепны. Спасибо всем в клубе. Они очень поддержали меня, когда я получил травму. Честно говоря, я этого не ожидал. Но меня все поддержали. Когда вы видите болельщиков, то понимаете, насколько велик этот клуб. Они поддержали нас, несмотря на отрицательные результаты. Футболу нужны болельщики. Нам повезло, что у нас есть много хороших болельщиков. "Нефтчи" любят не только болельщики и игроки, но и все, кто здесь работает. Они расстраиваются, когда проигрывают, и вместе празднуют победу".