https://news.day.az/sport/1723346.html Азербайджанский гроссмейстер попал в десятку турнира, выигранного Накамурой В сети состоялся шахматный турнир "Titled Tuesday". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем принял участие азербайджанский гроссмейстер Вугар Расулов. Он набрал 8,5 очка и разделил 10-13-е места. Расулов всего на очко отстал от Хикару Накамуры (США), ставшего победителем соревнования.
Азербайджанский гроссмейстер попал в десятку турнира, выигранного Накамурой
В сети состоялся шахматный турнир "Titled Tuesday".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем принял участие азербайджанский гроссмейстер Вугар Расулов. Он набрал 8,5 очка и разделил 10-13-е места.
Расулов всего на очко отстал от Хикару Накамуры (США), ставшего победителем соревнования.
Отметим, что "Titled Tuesday" собрал 900 участников.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре