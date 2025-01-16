Азербайджанский гроссмейстер попал в десятку турнира, выигранного Накамурой

В сети состоялся шахматный турнир "Titled Tuesday".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем принял участие азербайджанский гроссмейстер Вугар Расулов. Он набрал 8,5 очка и разделил 10-13-е места.

Расулов всего на очко отстал от Хикару Накамуры (США), ставшего победителем соревнования.

Отметим, что "Titled Tuesday" собрал 900 участников.