"Нефтчи" проиграл, аутсайдеры определили победителя в пяти сетах

Сегодня стартовал седьмой тур волейбольной лиги среди мужских команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в первый игровой день прошли два матча.

"Хиласэдиджи" встретился с "Нефтчи". Хозяева без труда одержали победу.

В Сумгайыте сыграли аутсайдеры. Победитель матча между "Гянджляр" и МОИК определился в пяти сетах. Победил МОИК.

Высшая лига (мужчины)
Седьмой тур
22 января

16:00 "Гянджляр" - МОИК - 2:3 (25:22, 19:25, 25:20, 20:25, 9:15)
Сумгайытский Олимпийский Спортивный Комплекс

16:00 "Хиласэдиджи" - "Нефтчи" - 3:0 (25:16, 25:23, 25:12)
Спортзал МЧС

1

Муров Аз Терминал

6

6

0

18-0

450-306

18

2

Хиласэдиджи

7

6

1

18-4

526-400

18

3

Азеррейл

6

4

2

15-6

495-380

13

4

Нефтчи

7

3

3

9-15

498-540

8

5

МОИК

7

1

6

3-20

482-548

2

6

Гянджляр

7

0

7

3-21

398-576

1

Отметим, что тур завершится завтра матчем "Азеррейл" - "Муров Аз Терминал".