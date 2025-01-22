"Нефтчи" проиграл, аутсайдеры определили победителя в пяти сетах
Сегодня стартовал седьмой тур волейбольной лиги среди мужских команд.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в первый игровой день прошли два матча.
"Хиласэдиджи" встретился с "Нефтчи". Хозяева без труда одержали победу.
В Сумгайыте сыграли аутсайдеры. Победитель матча между "Гянджляр" и МОИК определился в пяти сетах. Победил МОИК.
Высшая лига (мужчины)
Седьмой тур
22 января
16:00 "Гянджляр" - МОИК - 2:3 (25:22, 19:25, 25:20, 20:25, 9:15)
Сумгайытский Олимпийский Спортивный Комплекс
16:00 "Хиласэдиджи" - "Нефтчи" - 3:0 (25:16, 25:23, 25:12)
Спортзал МЧС
|
1
|
Муров Аз Терминал
|
6
|
6
|
0
|
18-0
|
450-306
|
18
|
2
|
Хиласэдиджи
|
7
|
6
|
1
|
18-4
|
526-400
|
18
|
3
|
Азеррейл
|
6
|
4
|
2
|
15-6
|
495-380
|
13
|
4
|
Нефтчи
|
7
|
3
|
3
|
9-15
|
498-540
|
8
|
5
|
МОИК
|
7
|
1
|
6
|
3-20
|
482-548
|
2
|
6
|
Гянджляр
|
7
|
0
|
7
|
3-21
|
398-576
|
1
Отметим, что тур завершится завтра матчем "Азеррейл" - "Муров Аз Терминал".
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