"Нефтчи" проиграл, аутсайдеры определили победителя в пяти сетах

Сегодня стартовал седьмой тур волейбольной лиги среди мужских команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в первый игровой день прошли два матча.

"Хиласэдиджи" встретился с "Нефтчи". Хозяева без труда одержали победу.

В Сумгайыте сыграли аутсайдеры. Победитель матча между "Гянджляр" и МОИК определился в пяти сетах. Победил МОИК.

Высшая лига (мужчины)

Седьмой тур

22 января

16:00 "Гянджляр" - МОИК - 2:3 (25:22, 19:25, 25:20, 20:25, 9:15)

Сумгайытский Олимпийский Спортивный Комплекс

16:00 "Хиласэдиджи" - "Нефтчи" - 3:0 (25:16, 25:23, 25:12)

Спортзал МЧС

1 Муров Аз Терминал 6 6 0 18-0 450-306 18 2 Хиласэдиджи 7 6 1 18-4 526-400 18 3 Азеррейл 6 4 2 15-6 495-380 13 4 Нефтчи 7 3 3 9-15 498-540 8 5 МОИК 7 1 6 3-20 482-548 2 6 Гянджляр 7 0 7 3-21 398-576 1

Отметим, что тур завершится завтра матчем "Азеррейл" - "Муров Аз Терминал".