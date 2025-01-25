Две медали азербайджанских борцов в Болгарии

В Варне, Болгария, стартовал турнир "Дан Колов - Никола Петров".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наши спортсмены успешно стартовали на соревнованиях.

Двое наших борцов заняли места на пьедестале почета. Садиг Мустафазаде (92 кг) победил израильтянина Ури Калашникова в первом туре кругового турнира - 7:4. Наш соотечественник не оставил никаких шансов болгарину Радомиру Стоянову во втором раунде - 18:6. В третьем туре Мустафазаде одержал победу с минимальным преимуществом над американцем Эриком Шульцем со счетом 8:7. Садиг, проигравший в финальном туре грузину Сандро Курашвили со счетом 2:5, завоевал серебряную медаль традиционного соревнования.

Джейхун Аллахвердиев (61 кг) в квалификационном раунде победил болгарина Димитра Бисеркова (10:0), а в четвертьфинале - Нахшона Гарретта (15:5). Джейхун, уступивший в полуфинале другому представителю США Девану Тернеру со счетом 2:4, завершил турнир с бронзовой медалью, одержав победу над болгарином Денисом Наими досрочно (10:0).

Отметим, что турнир завершится в воскресенье.