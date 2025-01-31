В Мингячевире пройдет мастер-класс в дисциплине "Гимнастика для всех"

В Мингячевире пройдет мастер-класс в дисциплине "Гимнастика для всех".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, тренировки проведет главный тренер Руслан Эйвазов.

Занятие, которое состоится второго февраля, пройдет в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр".