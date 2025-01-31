https://news.day.az/sport/1726972.html В Мингячевире пройдет мастер-класс в дисциплине "Гимнастика для всех" В Мингячевире пройдет мастер-класс в дисциплине "Гимнастика для всех". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, тренировки проведет главный тренер Руслан Эйвазов. Занятие, которое состоится второго февраля, пройдет в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр".
В Мингячевире пройдет мастер-класс в дисциплине "Гимнастика для всех"
В Мингячевире пройдет мастер-класс в дисциплине "Гимнастика для всех".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, тренировки проведет главный тренер Руслан Эйвазов.
Занятие, которое состоится второго февраля, пройдет в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр".
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