Азербайджанские боксерши выступят на международном турнире в Белграде

Пятого февраля в Белграде, столице Сербии, стартует международный турнир по боксу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в пятидневных соревнованиях также примет участие сборная Азербайджана.

В состав нашей команды вошли Анаханым Исмаилова (48 кг), Маржона Савриева (50 кг), Зейнаб Рагимова (54 кг), Айнур Микаилова (57 кг), Эмили Рзаева (70 кг) и Айнур Рзаева (+ 81 кг).

Отметим, что наши боксерши, отправившиеся сегодня в Белград, вернутся в Баку 10 февраля.