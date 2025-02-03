https://news.day.az/sport/1727463.html Азербайджанские боксерши выступят на международном турнире в Белграде Пятого февраля в Белграде, столице Сербии, стартует международный турнир по боксу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в пятидневных соревнованиях также примет участие сборная Азербайджана.
Азербайджанские боксерши выступят на международном турнире в Белграде
Пятого февраля в Белграде, столице Сербии, стартует международный турнир по боксу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в пятидневных соревнованиях также примет участие сборная Азербайджана.
В состав нашей команды вошли Анаханым Исмаилова (48 кг), Маржона Савриева (50 кг), Зейнаб Рагимова (54 кг), Айнур Микаилова (57 кг), Эмили Рзаева (70 кг) и Айнур Рзаева (+ 81 кг).
Отметим, что наши боксерши, отправившиеся сегодня в Белград, вернутся в Баку 10 февраля.
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