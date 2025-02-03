https://news.day.az/sport/1727493.html Чемпион Азербайджана усилился белоруской Чемпион Азербайджана "Азеррейл" усилился белорусской волейболисткой. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб, идущий в данный момент на третьем месте, приобрел нападающую Анастасию Шупиянову, ранее выступавшую за румынскую "Константу". Ожидается, что приход Шупияновой усилит конкуренцию в атаке команды.
Чемпион Азербайджана усилился белоруской
Чемпион Азербайджана "Азеррейл" усилился белорусской волейболисткой.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб, идущий в данный момент на третьем месте, приобрел нападающую Анастасию Шупиянову, ранее выступавшую за румынскую "Константу".
Ожидается, что приход Шупияновой усилит конкуренцию в атаке команды.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре