Чемпион Азербайджана усилился белоруской

Чемпион Азербайджана "Азеррейл" усилился белорусской волейболисткой.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб, идущий в данный момент на третьем месте, приобрел нападающую Анастасию Шупиянову, ранее выступавшую за румынскую "Константу".

Ожидается, что приход Шупияновой усилит конкуренцию в атаке команды.