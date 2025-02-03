В Премьер-лиге Азербайджана будет увеличено число команд

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будет увеличено число команд.

Как передает Day.Az, такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета АФФА (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана).

Так, с сезона 2025/2026 Премьер-лиги количество клубов будет увеличено с 10 до 12.

Регламент и формат чемпионата будут обсуждаться на следующем заседании Исполнительного комитета.