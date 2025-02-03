https://news.day.az/sport/1727559.html В Премьер-лиге Азербайджана будет увеличено число команд В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будет увеличено число команд. Как передает Day.Az, такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета АФФА (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана). Так, с сезона 2025/2026 Премьер-лиги количество клубов будет увеличено с 10 до 12.
В Премьер-лиге Азербайджана будет увеличено число команд
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будет увеличено число команд.
Как передает Day.Az, такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета АФФА (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана).
Так, с сезона 2025/2026 Премьер-лиги количество клубов будет увеличено с 10 до 12.
Регламент и формат чемпионата будут обсуждаться на следующем заседании Исполнительного комитета.
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