Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена спортивная афиша недели города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что с 3 по 9 февраля в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.

Модуль "Азербайджанский альпинист", посвященный памяти Расима Джафарова по альпинизму, Школа альпинизма - 22 января - 31 марта (Баку);

Чемпионат Азербайджана по шахматам среди мальчиков и девочек 8-18 лет (квалификация) - 26 января - 3 февраля (Азербайджан);

Чемпионат Азербайджана по шахматам среди женщин (индивидуальный) - 31 января - 15 февраля (Баку);

Чемпионат Азербайджана по шахматам среди мужчин (индивидуальный) - 31 января - 15 февраля (Баку);

Чемпионат страны по легкой атлетике среди спортсменов 2010-2011 г.р. (в помещении) - 7-8 февраля (Баку).