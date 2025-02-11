https://news.day.az/sport/1729379.html

"Гянджа" усилилась россиянкой

Азербайджанская волейбольная команда "Гянджа" усилилась российской волейболисткой. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, новичком команды стала либеро Юлия Стенькина. На протяжении двух сезонов она выступала за российский "Хара Морин", а до того - в "Тюмени". Приход Стенькиной должен стабилизировать игру "Гянджи" на приеме.