Состоялось первое заседание Оргкомитета по проведению III Игр СНГ в Азербайджане

12 февраля состоялось первое заседание Организационного комитета по проведению в 2025 году в Азербайджане III Игр СНГ, созданного распоряжением Президента Азербайджана от 10 июля 2024 года. На заседании под руководством заместителя премьер-министра, председателя Оргкомитета Самира Шарифова были подробно обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к Играм.

Как сообщает Day.Az, на заседании было отмечено, что III Игры СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября в городе Гянджа - "спортивной столице Содружества независимых государств 2025 года" и других 6 городах нашей страны и охватят 23 вида спорта. Соревнования по 8 видам спорта пройдут в Гяндже, 4 - в Мингячевире, 4 - в Габале, 3 - в Шеки, 2 - в Гёйгёле, 1 - в Евлахе и 1 - в Ханкенди.

Ожидается, что для участия в Играх, наряду со спортивными командами стран СНГ, по приглашению правительства Азербайджана примут участие спортсмены из ряда других стран.

На заседании были представлены обширные презентации по вопросам подготовки спортивных объектов, транспорта и логистики, размещения участников, привлечения волонтеров, процесса аккредитации, трансляции Игр в СМИ, подготовки к церемониям открытия и закрытия и другим вопросам.

В целях обеспечения реализации Плана мероприятий, связанных с Играми СНГ, были даны соответствующие поручения по выполнению задач, поставленных Президентом Азербайджана перед Организационным комитетом, и другим важным вопросам, определены конкретные задачи, связанные с обеспечением координации между структурами. В завершение председатель Оргкомитета Самир Шарифов, отметив, что по инициативе главы государства были проведены на высоком уровне многие престижные международные мероприятия, в том числе Первые Европейские игры, Исламские игры солидарности и другие крупные мероприятия, довел до внимания членов Оргкомитета необходимость мобилизации усилий для успешного и достойного проведения III Игр СНГ в нашей стране.