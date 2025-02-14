В Баку стартует "Большой шлем"

Сегодня в Баку начинается турнир "Большого шлема" по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, соревнования на арене гимнастики собрали 258 спортсменов из 36-ти стран.

В первый день на татами выйдут 12 азербайджанских дзюдоистов.

60 кг

Балабей Агаев встретится с Мендсаиханом Ньямсуреном (Монголия). Ахмед Юсифов поборется против Анваржона Ибрагимова (Узбекистан). Мурад Мурадлы будет противостоять Тергельсару Мунхжаргалу (Монголия).

66 кг

Руслан Пашаев ждет победителя пары Азизбек Ортиков (Узбекистан) - Канат Сеихан (Казахстан). Яшар Наджафов также вступит в борьбу со второго круга. Его соперником будет победитель схватки Маркус Ауэр (Австрия) - Иван Черных (IJF). Рашад Елкиев постарается пройти Джузеппе Де Тулио (Италия). Эльшан Асадов встретится с Замохшари Бекмуродовым (Узбекистан)

48 кг

Лейла Алиева поборется против Джулии Гиглионе (Италия) Кенуль Алиева выйдет против Андреа Стоядинов (Сербия). Шафаг Гамидова ожидает Жаклин Спрингер (Австрия).

57 кг

Фидан Ализаде поборется с Евгенией Гаич (Словения). Фидан Гасымова встретится с Вероникой Тониоло (Италия).