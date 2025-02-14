https://news.day.az/sport/1730272.html Азербайджанский шахматист сыграет в Москве Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы заявился на международный турнир "Aeroflot Open", который состоится 1-6 марта в Москве. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он имеет девятый рейтинг среди участников, а список возглавляет россиянин Даниил Дубов.
Азербайджанский шахматист сыграет в Москве
Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы заявился на международный турнир "Aeroflot Open", который состоится 1-6 марта в Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он имеет девятый рейтинг среди участников, а список возглавляет россиянин Даниил Дубов.
На данный момент в турнире планируют выступить 127 шахматистов, включая 38 гроссмейстров.
Отметим, что Сулейманлы ранее уже побеждал на "Aeroflot Open".
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