Азербайджанский шахматист сыграет в Москве

Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы заявился на международный турнир "Aeroflot Open", который состоится 1-6 марта в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он имеет девятый рейтинг среди участников, а список возглавляет россиянин Даниил Дубов.

На данный момент в турнире планируют выступить 127 шахматистов, включая 38 гроссмейстров.

Отметим, что Сулейманлы ранее уже побеждал на "Aeroflot Open".