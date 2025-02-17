Международная федерация дзюдо высоко оценила турнир «Большой шлем» в Баку

На сайте Международной федерации дзюдо (IJF) опубликована статья о турнире "Большой шлем", проходившем на Национальной гимнастической арене в Баку

Как сообщает Day.Az, в статье IJF высоко оценила организацию соревнований и назвала трехдневный турнир был захватывающим.

"Многочисленной публике, собравшейся на Национальной гимнастической арене в Баку, было представлено соревнование, достойное большого международного спортивного события. Федерация дзюдо Азербайджана и все ее партнеры могут гордиться большим успехом этого важного соревнования в календаре мирового тура дзюдо. Все было прекрасно организовано. Это дало возможность спортсменам из 36 стран-участниц показать свои лучшие результаты и набрать важные очки для мирового рейтинга. Хотя до олимпийской квалификации еще далеко, высокая позиция в рейтинговой таблице может стать залогом успеха будущих чемпионов", - отмечается в статье.

В статье отмечается, что организация была на высоком уровне и не нуждается в критике: "Азербайджан профессионально справился с этой работой и организовал все на высоком уровне. У всех участников останутся хорошие воспоминания об этом турнире".

Отметим, что на турнире "Большой шлем", проходившем 14-16 февраля, азербайджанские дзюдоисты Зелим Чкаев (81 кг) завоевали "золото", Рашид Мамедалиев (73 кг) - "серебро", Вюсал Галандарзаде (73 кг), Ахмед Юсифов (60 кг) и Эльшан Асадов (66 кг) - бронзовые медали.