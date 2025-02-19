Азербайджанские футболисты в "сотне" лучших в мире

Два азербайджанских футболиста вошли в сотню лучших полузащитников мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, CIES выявил игроков с лучшими оборонительными навыками в мире в 46 лигах.

В список также вошли два азербайджанских футболиста. Футболист "Туран Товуза" Фарид Юсифли занимает 85-е место в мировом рейтинге. Его рейтинг - 64,3.

Полузащитник "Нефтчи" Эмиль Сафаров занимает 89-е место. Его рейтинг - 64,1.

Список возглавляет Рокко Рейц. Игроку "Боруссии" Менхенгладбах был присвоен рейтинг 86,9. Марк Касадо из "Барселоны" занимает второе место с рейтингом 84,9. Замыкает тройку лидеров игрок "Генка" Ибрагим Бангура - 83,5.

Отметим, что среди молодых звезд Райан Гравенберх ("Ливерпуль") занимает пятое место, Жоау Невеш ("ПСЖ") - шестое, а Эдуардо Камавинга ("Реал") - девятое.