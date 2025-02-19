"Никто никогда не делал этого раньше".

Об этом İdman.biz заявил известный азербайджанский пехлеван Алияр Мусаев.

63-летний пехлеван рассказал о своем попадании в книги рекордов России и СНГ:

"Я прибыл из Москвы. Там я протащил мизинцем три поезда на расстояние в 20 метров. Таким образом, я стал рекордсменом в России и СНГ. В настоящее время мы начали работу по внесению этого достижения в Книгу рекордов Гиннесса. Презентация по этому вопросу ожидается в Министерстве молодежи и спорта в ближайшее время".

Пехлеван также подчеркнул, что возраст для него не помеха:

"Человек рождается пехлеваном, а не становится им потом. Если ваш отец и дед были сильными людьми, вы чувствуете это и в себе. Я занимаюсь спортом с 12 лет. Прошло уже пятьдесят лет. Несмотря на то, что мне 63 года, я все еще занимаюсь спортом по три часа в день. Я слежу за тем, что ем, и вовремя принимаю витамины. Отныне моей главной целью является буксировка 1000-тонных кораблей и самолетов. Мои самые сильные выступления впереди".