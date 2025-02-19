https://news.day.az/sport/1731419.html Награжден автор лучшего гола января - ФОТО В рамках проекта "Гол месяца" назван автор лучшего гола января в Первой лиге Азербайджана по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, победителем опроса Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) стал Эмиль Гасымов.
Награжден автор лучшего гола января - ФОТО
В рамках проекта "Гол месяца" назван автор лучшего гола января в Первой лиге Азербайджана по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, победителем опроса Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) стал Эмиль Гасымов.
Награду игроку "Карвана" вручил директор по медиа и маркетингу ПФЛ Санан Абдуллаев перед матчем с "Джебраилом" в 15-м туре на ASCO Arena.
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