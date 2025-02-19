Награжден автор лучшего гола января

В рамках проекта "Гол месяца" назван автор лучшего гола января в Первой лиге Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, победителем опроса Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) стал Эмиль Гасымов.

Награду игроку "Карвана" вручил директор по медиа и маркетингу ПФЛ Санан Абдуллаев перед матчем с "Джебраилом" в 15-м туре на ASCO Arena.