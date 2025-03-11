https://news.day.az/sport/1735980.html Юсиф Дурсунов завоевал "бронзу" Чемпионата Европы в Тиране Азербайджанский борец Юсиф Дурсунов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы U-23, проходящем в столице Албании Тиране. Как сообщает Day.Az, азербайджанский спортсмен, выступавший в весовой категории 125 кг, завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет, победив нокаутом турка Эфе Алу.
Юсиф Дурсунов завоевал "бронзу" Чемпионата Европы в Тиране
Азербайджанский борец Юсиф Дурсунов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы U-23, проходящем в столице Албании Тиране.
Как сообщает Day.Az, азербайджанский спортсмен, выступавший в весовой категории 125 кг, завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет, победив нокаутом турка Эфе Алу.
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