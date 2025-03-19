"Орду" и "Абшерон" празднует победу в АБЛ

Продожается 19-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй игровой день в каждой группе состоится по одному матчу.

В рамках группы B встретились "Орду" и "Лянкяран". Победу одержали "армейцы" со счетом 87:65.

В группе А "Абшерон" обыграл "Нахчыван" со счетом 60:58.

Отметим, что тур завершится 19 марта.

Азербайджанская баскетбольная лига

19-й тур

18 марта

Группа B

16:00 "Орду" - "Лянкяран" - 87:65 (14:16, 26:22, 23:13, 24:14)

Спортивный центр "Серхедчи"

Место Команда И В П О 1 Гянджа 18 14 4 32 2 Шеки 18 14 4 32 3 Орду 18 11 7 29 4 Сумгайыт 19 8 11 27 5 Губа 19 5 14 24 6 Лянкяран 18 3 15 21

Группа А

19:00. "Нахчыван" - "Абшерон"- 58:60 (5:16, 17:13, 18:15, 18:16)

Спортивный центр "Серхедчи"