"Орду" и "Абшерон" празднует победу в АБЛ

Продожается 19-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй игровой день в каждой группе состоится по одному матчу.

В рамках группы B встретились "Орду" и "Лянкяран". Победу одержали "армейцы" со счетом 87:65.

В группе А "Абшерон" обыграл "Нахчыван" со счетом 60:58.

Отметим, что тур завершится 19 марта.

Азербайджанская баскетбольная лига
19-й тур
18 марта
Группа B
16:00 "Орду" - "Лянкяран" - 87:65 (14:16, 26:22, 23:13, 24:14)
Спортивный центр "Серхедчи"

Место

Команда

И

В

П

О

1

Гянджа

18

14

4

32

2

Шеки

18

14

4

32

3

Орду

18

11

7

29

4

Сумгайыт

19

8

11

27

5

Губа

19

5

14

24

6

Лянкяран

18

3

15

21

Группа А
19:00. "Нахчыван" - "Абшерон"- 58:60 (5:16, 17:13, 18:15, 18:16)
Спортивный центр "Серхедчи"

1

Сабах

18

14

4

32

2

Нахчыван

18

12

6

30

3

Нефтчи

18

9

9

27

4

Абшерон

18

7

11

25

5

Серхедчи

18

6

12

24

6

НТД

18

6

12

24