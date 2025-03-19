"Орду" и "Абшерон" празднует победу в АБЛ
Продожается 19-й тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй игровой день в каждой группе состоится по одному матчу.
В рамках группы B встретились "Орду" и "Лянкяран". Победу одержали "армейцы" со счетом 87:65.
В группе А "Абшерон" обыграл "Нахчыван" со счетом 60:58.
Отметим, что тур завершится 19 марта.
Азербайджанская баскетбольная лига
19-й тур
18 марта
Группа B
16:00 "Орду" - "Лянкяран" - 87:65 (14:16, 26:22, 23:13, 24:14)
Спортивный центр "Серхедчи"
|
Место
|
Команда
|
И
|
В
|
П
|
О
|
1
|
Гянджа
|
18
|
14
|
4
|
32
|
2
|
Шеки
|
18
|
14
|
4
|
32
|
3
|
Орду
|
18
|
11
|
7
|
29
|
4
|
Сумгайыт
|
19
|
8
|
11
|
27
|
5
|
Губа
|
19
|
5
|
14
|
24
|
6
|
Лянкяран
|
18
|
3
|
15
|
21
Группа А
19:00. "Нахчыван" - "Абшерон"- 58:60 (5:16, 17:13, 18:15, 18:16)
Спортивный центр "Серхедчи"
|
1
|
Сабах
|
18
|
14
|
4
|
32
|
2
|
Нахчыван
|
18
|
12
|
6
|
30
|
3
|
Нефтчи
|
18
|
9
|
9
|
27
|
4
|
Абшерон
|
18
|
7
|
11
|
25
|
5
|
Серхедчи
|
18
|
6
|
12
|
24
|
6
|
НТД
|
18
|
6
|
12
|
24
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