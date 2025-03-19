"Карабах" не продлит контракт c защитником

Марко Вешович, выступающий за азербайджанскую футбольную команду "Карабах" с 2021 года, получил предложения из трех стран.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, защитник, контракт которого истекает летом, может вернуться в Польшу.

Интерес к черногорскому легионеру проявляют также греческие и кипрские клубы. Агдамский клуб решил попрощаться с ним вслед за Олавио Жуниньо, Жулио Ромао и Ричардом Алмейдой.

Представитель Агдама уже проинформировал об этом защитника. Сообщается, что его контракт, истекающий летом, не будет продлен.

Игроку сборной Черногории поручено найти новую команду. 34-летнему вингеру разрешили вести переговоры с другими клубами.

Бывший капитан "Легии", приехавший в нашу страну из Польши, уже почти год не выходит в стартовом составе. Причиной этого являются его хронические травмы.