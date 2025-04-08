Гюльнар Мамедова стала лучшей среди азербайджанских шахматисток на ЧЕ

В греческом Родосе завершился седьмой тур чемпионата Европы по шахматам среди женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лучшую позицию среди азербайджанских участниц занимает Гюльнар Мамедова, которая после победы над грузинкой Кесарией Мгеладзе набрала 5 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. Заметим, что Мамедова является единственной среди представительниц Азербайджана, не познавшей горечи поражения.

Говхар Бейдуллаева, уступившая Лилит Мкртчян из Армении, осталась с 4,5 очками и занимает 19-е место.

По 4 очка после семи туров имеют Сабина Ибрагимова и Аян Аллахвердиева. Ибрагимова сыграла вничью с француженкой Полин Гишар и занимает 43-е место, Аллахвердиева победила австрийку Эмилию Дяк-Салу и поднялась на 47-ю позицию.

После седьмого тура на чемпионате Европы лидируют Анастасия Киртадзе (Грузия) и Теодора Инжак (Сербия), набравшие по шесть очков.