https://news.day.az/sport/1743809.html Стартовало 30-е первенство Баку по художественной гимнастике - ФОТО Сегодня стартовало 30-е первенство Баку по художественной гимнастике. Как сообщает Day.Az, соревнования пройдут 10-12 апреля в Национальной гимнастической арене. Спортсменки в разных возрастных категориях продемонстрируют свое мастерство в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.
Стартовало 30-е первенство Баку по художественной гимнастике - ФОТО
Сегодня стартовало 30-е первенство Баку по художественной гимнастике.
Как сообщает Day.Az, соревнования пройдут 10-12 апреля в Национальной гимнастической арене.
Спортсменки в разных возрастных категориях продемонстрируют свое мастерство в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.
В первый день соревнований борьбу вели гимнастки младшей, подростковой и юношеской возрастных групп.
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