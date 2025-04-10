Стартовало 30-е первенство Баку по художественной гимнастике

Сегодня стартовало 30-е первенство Баку по художественной гимнастике.

Как сообщает Day.Az, соревнования пройдут 10-12 апреля в Национальной гимнастической арене.

Спортсменки в разных возрастных категориях продемонстрируют свое мастерство в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.

В первый день соревнований борьбу вели гимнастки младшей, подростковой и юношеской возрастных групп.