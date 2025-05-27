Сборная Азербайджана вышла в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу в Баку

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на стадии 1/8 финала национальная команда одолела чемпионов мира - сборную Румынии. Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти более успешными оказались азербайджанские футболисты - 2:1.

Добавим, что в четвертьфинале сборная Азербайджана сыграет с командой Англии, которая в 1/8 финала обыграла Болгарию (2:2, по пенальти - 3:1).

Чемпионат мира

1/8 финала, 27 мая

20:30 Азербайджан - Румыния - 1:1 (серия пенальти 2:1)

Ранее сообщалось, чтоАзербайджан победил Мавританию в рамках ЧМ по мини-футболу.