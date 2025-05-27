https://news.day.az/sport/1756147.html Сборная Азербайджана вышла в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу в Баку - ФОТО Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на стадии 1/8 финала национальная команда одолела чемпионов мира - сборную Румынии.
Чемпионат мира
Сборная Азербайджана вышла в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу в Баку - ФОТО
Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на стадии 1/8 финала национальная команда одолела чемпионов мира - сборную Румынии. Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти более успешными оказались азербайджанские футболисты - 2:1.
Добавим, что в четвертьфинале сборная Азербайджана сыграет с командой Англии, которая в 1/8 финала обыграла Болгарию (2:2, по пенальти - 3:1).
Чемпионат мира
1/8 финала, 27 мая
20:30 Азербайджан - Румыния - 1:1 (серия пенальти 2:1)
Ранее сообщалось, чтоАзербайджан победил Мавританию в рамках ЧМ по мини-футболу.
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