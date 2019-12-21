Зимний туристический сезон уже активно начался - хоть в Баку пока не ощущается настоящей леденящей зимы. У многочисленных туристов Азербайджан ассоциируется в первую очередь с солнцем, морем и летним отдыхом - но благодаря мерам, которые предпринимаются государством в последние годы, наша страна уже успела зарекомендовать себя и как одно из самых привлекательных направлений для зимнего отдыха на всем постсоветском пространстве.

Если раньше мы могли только смотреть по телевизору на отдыхающих на различных снежных курортах, мечтать хоть раз покататься на лыжах, то теперь мы с гордостью можем отправляться на зимний отдых в своей же стране. Так что солнечный Азербайджан теперь совмещает в себе все виды отдыха в любой сезон и уже не надо дожидаться лета, чтобы выйти в отпуск. Появление в южной стране горнолыжного туризма в свое время многим казалось невероятным и невозможным, однако теперь скептики вынуждены признать, что развить это направление удалось, к тому же, весьма успешно. Все это результаты дальновидной и продуманной политики Президента Ильхама Алиева.

Зимний туризм - это уникальная область экономики, которая имеет большое будущее в Азербайджане. Развитие этой отрасли подтягивает за собой и другие направления - строительный сектор, транспорт, сельское хозяйство, телекоммуникации и другие отрасли, что, в свою очередь, способствует развитию всех регионов, а это также является одним из основных направлений экономической политики страны. Соответственно, продуманные действия и политика по развитию туристического потенциала Азербайджана будут служить его превращению в один из туристических центров и принесут республике большие доходы.

По подсчетам Давосского всемирного экономического форума, Азербайджан является местом, где туризм развивается самыми высокими темпами в мире. В регионах появилась современная инфраструктура туризма, в зимний сезон отели в Азербайджане заполнены на 85-90 процентов, а в летний сезон свободных мест практически нет.

Работы по развитию зимнего туризма в Азербайджане всегда шли на высоком уровне и были окружены заботой государства. В районах страны создана грандиозная инфраструктура, приняты меры для прокладки автомобильных дорог, предотвращения оползней, сооружаются гостиницы, офисы, уголки отдыха для детей и взрослых. Созданные в последние годы прекрасные условия в благоустроенных районах и расположенных там люксовых отелях оставляют любого туриста перед трудным выбором.

Сегодня с большим удовольствием можно отдохнуть на настоящий зимний лад в Гусарском и Габалинском районах, в полюбившимся местным и зарубежным туристам комплексах летне-зимнего туризма "Шахдаг" и "Туфандаг", где в эти дни не протолкнуться - именно они стали основными направлениями отдыха, которые в последнее время выбирают как местные граждане, так и зарубежные туристы.

В горнолыжных курортах страны ажиотаж не угасает ни на день. Особенно бурлят курорты в выходные дни. По рассказам побывавших на новогодние праздники в этом комплексе, за снаряжением и на канатную дорогу выстраивались огромные очереди. Притом, среди наводнивших снежные склоны были не только наши соотечественники, но и гости страны, наслышанные об успехах Азербайджана в сфере зимнего туризма. Все это позволило азербайджанским горнолыжным курортам попасть в различные рейтинги для туристов, и теперь можно утверждать, что "Шахдаг" и "Туфандаг" хорошо узнаваемы за рубежом.

На азербайджанских горнолыжных курортах все сделано с размахом. По своей инфраструктуре и уровню сервиса они ничем не отличаются от швейцарских или немецких курортов. Хотя наши "Альпы", впрочем, отличает одно - кавказское гостеприимство, которое здесь всегда оказывают своим гостям.

Мехти Ахмедзаде