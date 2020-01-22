В Азербайджане пойдут навстречу сезонным работникам - Новшество в туризме

Ассоциация туристических агентств Азербайджана может предоставить особый статус социальной защиты для сезонных работников туристического сектора согласно "Этическому кодексу представителей туристической индустрии", сказал в среду Trend председатель правления Ассоциации Руфат Гаджиев, передает Day.Az.

По его словам, предоставление особого статуса социальной защиты предусмотрено для лиц, работающих в отелях и в сфере гостиничных услуг.

"То есть, чтобы персонал отеля, работавший в летний сезон, не оставался зимой без работы, предлагается направлять его на туристические объекты зимних курортов регионов страны. Это принесет большую пользу. Во-первых, отели не будут искать новых работников, а воспользуются услугами персонала, который работал в этой сфере. Поэтому будет сохранено качество обслуживания, и не останется сезонных работников. Думаю, что должна быть общая договоренность о сотрудничестве между отелями".