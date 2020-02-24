Тбилиси - город с давними традициями фольклора и академической культуры. В исторических кварталах Авлaбара и Мeйдана издревле в унисон звучали мугамы и хоралы христианских церквей. Тбилиси по сей день сохраняет свою актуальность, являясь удачной моделью диалога для людей искусства. Яркий пример - это наследие Мирзы Фатали Ахундова, увековеченный символ вечного города на Куре. Туристический вояж по Грузии, организованный Госадминистрацией туризма Грузии, начался с посещения отремонтированного дома-музея писателя-просветителя, сатирика Мирзы Фатали Ахундова и далее продолжился по уголкам старого Тбилиси (Тифлиса).

Экскурсовод-историк Марика Богверадзе продемонстрировала исторические кварталы с отреставрированными фасадами, плавно сочетающиеся с новоделом строительного бума. Особенно зрим инвестиционный климат в отельном бизнесе. В последние несколько лет Грузию, неоднократно сотрясали экономические кризисы, но вопреки всему тема туризма в приоритете если не сказать в Тренде! Двигателями процесса перемен стали: грузинская стильная мода, визуальное искусство, дегустация сортов оранжевых вин, ночная жизнь разнообразной клубной музыки - все это вписывается в традиционные представления о Грузии как о стране, где больше всего на свете любят демонстрировать институт гостеприимства, прям хором в унисон. Англоязычные странники вразумили, что Georgia (Джорджия) - это не только атлантический штат США, но и горная страна на окраине-окраин Восточной Европы. В русскоязычных туристических путеводителях название Грузии постепенно сменяется на Джорджию (покровитель Святой Георгий) или аутентичное Сакартвело (груз. საქართველო "Страна Картвелов").

Несмотря на сложные политические перипетии, современная Грузия не утеряла традиции предков, гости со всех частей Света принимаются с широтой души и размашистыми застольями. Госадминистрация туризма Грузии строит креатив по принципу или подходящему слогану: "Гостеприимство вне политики"!

Двигаясь по главному республиканскому автобану на подъезде к городу Гори, буквально у обочины расположены однотипные белые домики с красной крышей. Здесь нашли временный приют вынужденные переселенцы из Цхинвали и окрестных деревень. На горизонте в ясную погоду видны заставы оккупационных войск, периодически двигающие блокпосты в сторону Тбилиси. Наши граждане по-прежнему не потеряли интерес к соседней республике, особенно к ее зимним видам досуга. За последние полгода наши граждане вырвались в лидеры по посещаемости горнолыжных курортов. Это, к слову сказать, для нужной клиентуры сервис поставлен на поток, которая из года в год только множится, демонстрируя экономический рост и благосостояние населения Азербайджана.

Горнолыжные турбазы Грузии застраивались ещё с начало ХХ века и на протяжении столетий инфраструктура наращивались, принимая все больше и больше туристов со всего СССР. Несмотря на развал Страны Советов и последующий постсоветский упадок 90-х, уже в начало нулевых годов нынешнего столетия первым пилотным проектом зимнего туризма удалось восстановить и раскрутить Бакуриани - пригородный посёлок курортной зоны минеральных вод Боржомского края.

Знаменитая курортная здравница Боржоми утопает в белоснежном ущелье неукротимой реки Куры. На противоположном берегу в советское время застраивалась современная часть города с гостиничными комплексами у минеральных источников. Главным брендовым стал "Ликани" - вода, буквально перезагружающая организм, придавая новый заряд энергии. На территории источника одноименный отель с современным оздоровительным комплексом услуг и термальными источниками.

В исторической части Боржоми расположена ж\д станция с магистралью узкоколейной ширины. В горные заснеженные леса по населенным пунктам курсирует электричка. Это состав из пару вагонов пассажирского поезда некогда прозванный "Ку-Ку-шкой" из-за старого доброго паровоза с ассоциативными гудками. Железная дорога спроектирована и запущена в позапрошлом веке, а в 60-х годах прошлого установлена электрифицированная сеть.

Наряду с паровозом один из памятников истории - железнодорожный мост инженера-металлоконструктора Гюстава Эйфеля, которому в будущем предстояло сотворить всемирный символ Парижа. Конечная станция пути следования - горная деревушка Бакуриани, ныне соседствующая с одноименным горнолыжным курортом регионального значения.

Вдоль хребта военно-грузинской дороги на Крестовском перевале некогда воспетый Лермонтовым, сегодня бурными темпами развивается белоснежная жемчужина Гудаури. Гостиничный комплекс "Марко Поло" основан на месте советской турбазы застроенный австрийскими инженерами. Одно из преимуществ отеля - это канатный подъёмник с прямой трассой от гостиничного подворья и до самой вершины Садзелэ на высоту З ЗОО метров над уровнем моря.

Эксперты Международной федерации зимних видов спорта не могли не заметить высокий темп развития горнолыжного туризма Грузии. В прошлом году на заседании международной федерации зимних видов спорта, принято решение о старте в 2023 году чемпионата мира по фристайлу и сноуборду на заснеженных склонах Гудаури и Бакуриани. Проведение подготовки к чемпионату мира стало важным спортивным событием в развитии спорта, пропаганде здорового образа жизни и стимулом для усовершенствования инфраструктуры международных стандартов туризма.

На ночлег в Бакуриани бакинская медийная группа остановилась в отеле "Комореби". Нас принял гостеприимный хозяин брендовой сети отелей, при этом являясь общественным деятелем, учредителем и бессменным главой Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили. Он поведал об актуальном бизнесе в кризисной ситуации, где экстренно пришлось преодолевать и минимизировать ущерб от сокращения количества российских туристов. С трепетом рассказал о своих азербайджанских партнерах, по-дружески посодействовавших преодолению форс-мажорных обстоятельств.

В перемещениях между Гудаури и Бакуриани после аппетитных грузинских застолий наш очаровательный гид Марика предложила разминку с пешим восхождением по скалистым склонам древне-мистических пещер аж с языческой эпохи Прометея, трансформировавшейся в раннее христианскую цивилизацию до халкидонского раскола. Пещерный комплекс "Уплисцихе" в окрестностях Гори, некая точка отчета в истории Сакартвело. Карабкаясь по обмерзшим скалистым утёсам, порывистый морозный ветер придавал дополнительные испытания к самой вершине пещеры, где расположена часовня. Красота стоила испытаний глядя на панораму, где по обе стороны просматриваются горные хребты Большого и Малого Кавказа.

Новым этапом в развитии молодежного туризма явилось открытие Мега-Хостеля гостиничного типа на месте советской кожгалантерейной фабрики. Это креатив гостиничной дизайн-компании "Adjara-group", ставший двигателем фирменного креатива известный своими брендами как "Rooms-Kazbegi" и "Rooms-Tbilisi". Оставив в наименовании бренд "Фабрика", грузинские креативщики с самым амбициозным проектом двинулись осваивать развитие современного студенческого туризма. за пару лет сполна окупив все затраты. Мега-хостел "Фабрика" чуть выше среднего ценового уровня c сервисом гостиничного типа и дополнительным прикладным антуражем в виде баров, керамической студии, пару концертно-сценических площадок, модной одежды от местных производителей.

Путешествуя по Сакартвело непроизвольно замечаешь, что это музеи под открытым небом с одним большим храмовым ансамблем и множество бесконечных монастырей на вершинах и подножьях гор и вдоль озер и рек. Самым посещаемым комплексом является исторический храмообразующий крепостной город Мцхета - древняя столица Грузии, основанная за тысячелетие до нашей эры с круглогодичной ярмаркой вокруг собора - храма XI века Свэтицховели. Духовность истории в каждом камне словно следуешь по следам классика русской литературы. По преданию, Лермонтов остановился в Мцхете и пешим шагом восходил на скалистую вершину, где высится церковь Джвари-сакдари. С этой обителью прочитывается замысел бессмертного произведения "Мцыри":

Немного лет тому назад,

Там, где, сливаяся, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры

P.S. По давней интернациональной туристической традиции бросил монетки в приток двуречья - дабы вновь вернуться в теплую солнечную Джорджию в независимости от времен года.

Ульви Мехти