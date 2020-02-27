Прием обращений на присвоение "звезд" отелям в Азербайджане начнется с мая этого года.

Об этом на тренинге по Национальной системе классификации "звезд" сказала генеральный исполнительный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, классификация начнется в соответствии с договором о совместной деятельности между Азербайджанским бюро по туризму и Ассоциацией отелей Азербайджана.

Саглам добавила, что эти тренинги сначала будут проведены в Баку, затем - в регионах.

В ходе тренингов участники информируются о правилах присвоения и методе применения "звезд", необходимых документах и минимальных критериях.