В связи с коронавирусом во многих отелях Азербайджана осуществляются профилактические меры.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде, передает Day.Az.

По его словам, проведение профилактических работ осуществляется не в принудительном порядке: "По имеющейся у нас информации, многие отели осуществляют эти работы по собственной инициативе. В связи с коронавирусом создан штаб, который дает всем заведениям общие инструкции и держит ситуацию под контролем".