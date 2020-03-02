https://news.day.az/tourism/1207943.html В связи с коронавирусом в отелях Азербайджана осуществляются профилактические меры
В связи с коронавирусом в отелях Азербайджана осуществляются профилактические меры
В связи с коронавирусом во многих отелях Азербайджана осуществляются профилактические меры.
Об этом сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде, передает Day.Az.
По его словам, проведение профилактических работ осуществляется не в принудительном порядке: "По имеющейся у нас информации, многие отели осуществляют эти работы по собственной инициативе. В связи с коронавирусом создан штаб, который дает всем заведениям общие инструкции и держит ситуацию под контролем".
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